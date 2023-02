S’investir dans la communauté agile?

Depuis quelques années je suis investi dans la communauté agile Lilloise et nationale… Enfin, dans les réseaux que je connais.

Image par Gerd Altmann de Pixabay

Depuis quelques mois, cet investissement est très demandeur en énergie et j’aimerais poser dans cet articles les motivations derrière mes investissements communautaires, ce qu’ils impliquent ainsi que les bénéfices que j’en tire.

Faire bouger les choses et contribuer à l’effort agile.

J’ai eu la chance de tomber dans l’agilité très tot (au début des années 2000) et à l’époque les formations sur le sujet étaient peu fréquentes (j’ai quand même eu l’opportunité de me former à Scrum) mais également, les retours d’expériences et personnes expérimentées, de fait, étaient rares.

Il m’a donc fallu, comme tout à chacun à l’époque, me servir énormément dans les écrits disponibles sur le web pour évoluer dans la démarche agile.

Image par Michal Jarmoluk de Pixabay

Au sein de mon entreprise de l’époque, nous avions déjà compris l’importance des communautés de pratiques (COP) et nous nous étions lancés dans la mise en place de ces dernières. Cependant, la fin de l’aventure annoncée (revente de l’entreprise et fermeture du bureau), nous n’avions pas été très loin dans cette initiative. J’en suis cependant ressorti convaincu de l’importance des communautés pour faire avancer les compétences individuelles et de groupe sur les sujets agiles.

Rentré en France en 2008, j’ai alors commencé à assister à différents événements agiles (Agile Tour Lille, Agile Tour Aix Marseille…) et les conférences m’ont aidées à faire avancer ma pensée ainsi que ma trousse à outils d’accompagnement…

Comme j’ai pu bénéficier de l’apport des différentes communautés, j’ai alors entrepris de m’investir pour « rendre la pareil » mais également pour permettre de faire perdurer les communautés existantes.

D’abord entant que bénévole et/ou animateur de soirée (meetup) j’ai pu rencontrer les organisateurs de manière différente en même temps que je m’investissais dans les communautés internes à mon ESN de l’époque.

J’ai ensuite pris conscience que derrière une communauté bénévole (en dehors de votre employeur) il y a généralement une association ainsi que des personnes engagées. De fait, j’ai décidé de m’engager un peu plus et de participer à la vie associative de Nord Agile, à tel point que j’ai maintenant l’honneur de faire partie du conseil d’administration.

En plus de ces motivations de « rendre la pareil », de garder vivantes les communautés existantes, je n’oublie pas non plus l’envie de participer à ces sujets qui me sont chers (la démarche agile et le serious gaming), de laisser en quelque sorte mon empreinte, à condition qu’elle soit apporteuse de valeur bien sur 😉

Du temps, du perso et encore du temps.

Je suis donc motivé à participer à ces communautés, à la fois dans ma vie professionnelle au jour le jour (et généralement, comme ca fait partie de mes missions c’est assez simple) mais aussi d’un point de vue personnel. Que demande cet engagement? Du temps, pour participer à des réunions de préparation, à l’animation d’événement et/ou à la vie de l’association porteuse, mais également des idées et de l’énergie personnelle.

Image par David de Pixabay

Comme tout investissement bénévole, il faut accepter de « dépenser » du temps perso pour ces communautés. Pour ma part, cela se matérialise la plupart du temps par certaines journées à rallonge (et oui, le bénévolat se fait en dehors des heures ouvrées la plupart du temps), et de la fatigue mentale à la fin de la semaine assez souvent.

Encore une fois, je ne suis pas à plaindre dans ce domaine car j’ai la chance d’avoir un rôle au sein de Nextoo et du GAG qui me permet de prendre du temps en journée sur certaines actions bénévoles… mais elles sont généralement centralisées autour des événements agiles que nous préparons longtemps à l’avance via ces réunions en HNO.

Nous avons la chance de fonctionner la plupart du temps en organisations agiles au sein des communautés, du fait, cela permet tout de même à la communauté de ne pas dépendre d’un nombre trop limité de personnes… il arrive cependant que certaines initiatives, ou certaines années, soient plus demandeuses pour les gens les plus investis.

Des copains, des nouvelles connaissances… mais aussi une claque réaliste…

J’ai conscience que l’investissement temps perso n’est pas quelquechose que tout le monde est prêt à faire. Cependant, comme tout humain, je ne ferais pas ces « sacrifices » s’il n’y avait pas quelques bénéfices… quand il s’agit d’un sujet professionnel (ou lié au professionnel) l’altruisme pure est souvent difficile à mettre en avant.

Photo de Kimson Doan sur Unsplash

Alors oui, il y a quelques bénéfices à s’engager comme je l’ai fait et continue de le faire. J’ai maintenant la chance de pouvoir compter dans mon réseau des personnes formidables, croisées sur différents événements communautaires, et auprès desquelles je sais que je peux aller chercher du soutien, des idées, des fou-rires…

D’un point de vue réputation, être visible dans l’organisation d’un événement majeur de la communauté est aussi un bénéfice. En quelques sortes, on parle d’un plus pour l’image même si j’ai tout à fait conscience qu’une hyperactivité communautaire n’est pas un gage de qualité d’accompagnement… Bref, être vu et connu permet parfois d’ouvrir certaines portes quand on recherche une mission 😉

Bien sur, être impliqué dans une communauté agile permet également de découvrir de nouveaux sujets et pratiques, et donc d’améliorer mes compétences et connaissances… cependant, le plus gros bénéfice à mon engagement, c’est d’avoir toujours plus de nouveaux sujets à explorer, grace à mes rencontres et mes découvertes et donc de m’être pris de plein fouet l’ampleur de ma méconnaissance. Cette claque réaliste (comme je l’ai nommé dans le titre de ce chapitre), me montre sans cesse à quelle point le champ d’exploration que nous avons devant nous est immense. Entre les nouvelles manières d’être agile, les retours au source, les dérivés de la démarche agile d’un point de vue organisation, gestion de l’humain… et tous les sujets qui gravitent autour de ces disciplines qui touchent aux relations humaines, d’aucun pourrait passer des heures à explorer sans jamais réussir à voir le bout de sa liste de lecture 😉

Conclusion

On ne s’engage pas dans une communauté, en tout cas au niveau d’engagement auquel je suis, uniquement pour en tirer des bénéfices. Il y en a, c’est indéniable, mais je ne suis pas sur que le ROI (pour parler dans un langage projet), soit réellement à la hauteur. Cependant, nous sommes beaucoup à nous investir, sans compter notre temps ou notre énergie, et je voulais, au travers de ces quelques lignes, permettre, aux personnes qui se demandent pourquoi nous le faisons, de comprendre une partie du cheminement qui nous amène à cet engagement.

PS: Nord Agile a toujours besoin de plus de personnes investies… si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir à un de nos événements 😉

https://www.meetup.com/fr-FR/nord-agile/