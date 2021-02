Stressss!!! V2.0 en Creative Commons

Depuis quelques jours maintenant, les versions « professionnelles » de Stressss!!! V2.0 sont disponibles et les financeurs ULULE ont du recevoir leurs exemplaires. Il est encore possible de commander cette version ici: OKPal.

Cependant, je pense que vous commencez à me connaitre, j’ai pris l’habitude de proposer mes créations en Creative Commons. La V2.0 de Stressss!!! ne fera pas exception.

Il m’a malgré tout fallu faire un choix… quelle est la valeur de cette version CC par rapport à la version professionnelle et vice versa?

Je pense que la valeur de la version CC réside tout simplement dans l’outil en lui même, alors que celle de la version professionnelle est sa qualité graphique et d’impression… Donc, la version CC ne sera pas celle envoyée à l’imprimeur mais celle envoyée au graphiste (Arnaud Dieu) avant qu’il n’officie. Ainsi, les personnes ayant acquis la version professionnelle pourront profiter d’un outil beau et « professionnel » (justement), quand la version CC permet à tous de profiter des mécaniques et bienfaits de l’outil… Comme c’est en Creative Commons, il vous est même possible de créer une version graphique illustrée à condition de la partager avec la communauté 😉

J’espère ainsi que tout le monde y trouvera son compte.

Voici donc le fichier imprimable de la version CC de Stressss V2.0.

Merci à Matthieu Salikhov d’avoir créé la première version avec moi et de m’avoir permis de m’atteler à la seconde.

Merci au GAG de chez Nextoo de m’avoir accompagné dans les tests et mises à jour liés à cette V2.0.

Merci à Arnaud Dieu de son apport au niveau de la création graphique.

Merci à Nextoo de sa commande d’un nombre d’exemplaires important ayant permis de sécuriser le financement.

Merci à tous les contributeurs Ulule ainsi qu’aux équipes Ulule pour leur soutien.

Merci enfin à notre partenaire Games On Demand de nous avoir accompagné dans toutes les étapes de la création de l’édition professionnelle.